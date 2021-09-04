Кабул, , 17:23 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова прокомментировала заявления США о желании отомстить за гибель граждан страны в Афганистане. Об этом она сообщила в эфире «Радио России».

Захарова Фото предоставлены PR-агентством «БиС»

«Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана… Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», — отметила Захарова.

Напомним, 15 августа боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без боев зашли в столицу Афганистана, город Кабул.

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Вооруженные силы США спешно приступили к эвакуации своих сил. В конце августа на территории кабульского аэропорта произошел взрыв, жертвами которого стали 13 американских военных.