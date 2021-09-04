Кабул, 4 сентября 2021, 17:23 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова прокомментировала заявления США о желании отомстить за гибель граждан страны в Афганистане. Об этом она сообщила в эфире «Радио России».
Напомним, 15 августа боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без боев зашли в столицу Афганистана, город Кабул.
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Вооруженные силы США спешно приступили к эвакуации своих сил. В конце августа на территории кабульского аэропорта произошел взрыв, жертвами которого стали 13 американских военных.