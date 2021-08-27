Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Одобрение по поводу возможного увеличения численности американских военных в Афганистане готов дать президент США Джо Байден. Об этом он заявил 26 августа в ходе выступления в Белом доме.

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По словам главы государства, это решение может быть приятно, если от Пентагона поступит соответствующая просьба. Байден также отметил, что свою позицию он уже довел до оборонного ведомства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель американского министерства обороны Джон Кирби заявил, что 24 августа США вывели из Афганистана несколько сотен своих военнослужащих.

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