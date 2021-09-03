* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:59 — REGNUM Китай — основной международный партнёр для Афганистана, его пропуск на мировые рынки. Об этом представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

Авраам Крескес. Шёлковый путь — Каталонский атлас. 1375

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По словам Муджахида, Китай для Афганистана — фундаментальная и исключительная возможность, так как Пекин готов к инвестициям, к реконструкции этой страны. Он высоко оценил китайскую программу «Один пояс, один путь» и отметил, что она поможет возродить древний Шёлковый путь.

Муджахид выразил надежду, что Китай поможет восстановить в Афганистане горнодобывающую промышленность, например, заново запустить и модернизировать добычу меди.

«Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира», — подчеркнул представитель радикалов, пришедших к власти в Афганистане.

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