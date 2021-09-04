Нью-Йорк, США, , 06:24 — REGNUM Президент США Джо Байден получил на уходящей неделе четыре сильных удара, и неудачное завершение военной кампании в Афганистане — только один из них, написал 3 сентября политический обозреватель CNN Крис Силлицц в статье «Поистине ужасная неделя для Джо Байдена».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению эксперта, самым чувствительным для американской администрации стал взрыв в аэропорту Кабула, который унёс жизни 170 человек, включая 13 военнослужащих США.

Другими критическими событиями для Байдена Силлицц назвал застой в экономике, вызванный распространением коронавируса, блокирование пакета экономической помощи на $3,5 трлн в Сенате Конгресса США, и падение уровня доверия среди населения до 43% (в августе Байдена поддерживали 51% американцев).

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«Одно или два из этих событий могут сделать плохой неделю для любого президента. Все четыре одновременно превращают её в ужасную», — написал Силлицц.

Он добавил, что у каждого президента США была такая неделя или две во время срока их полномочий. Но очень немногие проходили через крупные неприятности дважды.

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