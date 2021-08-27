* Талибы — запрещённая в России организация

Анкара, , 12:42 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложило Турции управлять аэропортом в Кабуле, а его безопасность взять на себя. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 27 августа на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что турецкая сторона пока не ответила на это предложение, так как о принятии решения на этот счёт сейчас не может быть и речи. В аэропорту столицы Афганистана, пояснил он, в любой момент могут повториться инциденты с человеческими жертвами.

Для передачи аэропорта под управление Анкары нужны соответствующие условия. При этом Турция не намерена с кем-либо согласовывать возможность контактов с афганскими радикалами, подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган сообщил также, что эвакуация турецких военных и гражданских из Кабула скоро завершится, этот процесс идёт успешно. Людей вывозят в Пакистан, откуда они могут вернуться на родину.

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