* запрещённая в России организация

Москва, , 00:45 — REGNUM Украинская армия после ухода США из Афганистана оказалась слабее «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который заполучил в своё распоряжении сотни единиц американских вооружений. Об этом 28 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Украинские танки Mil.gov.ua

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«Если <…> говорят, что на Украину поставлены из Соединенных Штатов «джавелины», я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки», — сказал Шойгу.

На вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, можно ли считать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вооружёнными лучше украинских военных, глава Минобороны ответил, что в пересчёте «на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить».

Напомним, США после выхода из Афганистана бросили там сотни единиц различных машин, вертолётов и дронов, не говоря об экипировке и специальном снаряжении. В Вашингтоне признают, что точное количество не поддаётся подсчётам, и допускают, что в денежном выражении речь может идти о сотнях миллионах долларов.

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