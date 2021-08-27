Кабул, , 16:39 — REGNUM В результате взрывов в аэропорту Кабула, по последним данным, погибли не менее 170 человек, более 200 человек пострадали, передаёт CBS со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана.

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Сообщается также, что Пентагон подтвердил гибель 13 американских военнослужащих, ещё 18 военных пострадали.

Напомним, серия взрывов произошла в аэропорту афганской столицы в четверг, 26 августа. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).