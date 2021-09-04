* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства афганского Фронта национального сопротивления Али Назари опроверг сообщения о захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинции Панджшер в Афганистане, прокомментировав ситуацию американскому телеканалу NPR.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Представитель сопротивления сообщил, что 3 сентября в Панджшерской долине шли ожесточённые бои, но оборона не была «не была прорвана». Появившиеся слухи на эту тему он назвал «пропагандой», распространяемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для запугивания населения.

«Пропагандистская машина «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается отвлечь внимание, пытается распространить пропаганду, чтобы ослабить моральный дух в Кабуле и других местах», — сказал Назари.

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили весь Панджшер

В настоящее время представитель повстанческого движения находится в США. Как следует из публикаций в американских СМИ, Али Назари добивается в Вашингтоне поддержки оказанному талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сопротивлению.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана — Путин