Москва, , 13:13 — REGNUM Россия осуждает террористические акты, произошедшие накануне в столице Афганистана Кабуле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших», — сказал Песков.

Он с сожалением отметил тот факт, что на сегодняшний день «подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации» — в первую очередь ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и производные от этой террористической организации.

Песков подчеркнул, что такое положение вещей «добавляет напряженности в самом Афганистане»: «Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности».