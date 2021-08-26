Оттава, , 16:47 — REGNUM Канада завершает свою эвакуацию в Афганистане, заявил 26 августа исполняющий обязанности начальника штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр на пресс-конференции.

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При этом США и другие страны НАТО все еще пытаются эвакуировать своих граждан из страны.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что пока придерживается установленного на 31 августа срока окончательного вывода американских войск.

С 3 часов утра 25 августа по восточному времени до 3 часов утра 26 августа из Афганистана было эвакуировано 13 400 человек, из них около 5 100 улетели на военных рейсах США и 8 300 на рейсах коалиции.

Таким образом, с 14 августа было эвакуировано более 95 700 человек, а с конца июля — более 101 300 человек.