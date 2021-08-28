Вашингтон, , 18:09 — REGNUM В аэропорту Кабула в настоящее время находятся менее четырех тысяч военных США, сообщает 28 августа Reuters со ссылкой на американского чиновника.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, а также граждан стран — союзников США и беженцев.

Вашингтон намерен завершить операцию по эвакуации к 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны вывозят своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев из Афганистана, так как власть в этой стране перешла к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Россию уже прибыли четыре самолёта Минобороны, забравшие из Кабула около 500 человек.