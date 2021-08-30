Москва, , 13:27 — REGNUM Говорить об изменении статуса афганских боевиков в российском законодательстве пока преждевременно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

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«Пока преждевременна такая постановка вопроса. Идет очень непростой этап, связанный с завершением эвакуации иностранцев и афганцев», — сказал Песков.

По его словам, на данный момент важно посмотреть, какие будут первые шаги пришедших к власти в Афганистане боевиков: «Потом уже можно делать какие-то выводы».