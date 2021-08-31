Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что США привержены эвакуировать из Афганистана оставшихся американцев вопреки тому, что войска покинули страну. Белый дом намерен вывести оставшихся людей из страны дипломатическим путем, сообщает 31 августа CNN.

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

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«Мы продолжаем нашу миссию по их выводу, просто она перешла от военной миссии к дипломатической. И у нас есть значительные рычаги влияния на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обеспечить вывоз всех оставшихся американских граждан», — сказал Салливан и отметил, что уже было эвакуировано от 5500 до 6 тыс. американцев.

Но, продолжил он, «то небольшое число, которое осталось, мы намерены вывезти, и мы будем работать всеми доступными дипломатическими средствами с использованием огромных рычагов, которые есть у нас и у международного сообщества, чтобы добиться этого».

Как сообщалоИА REGNUM, ранее представитель Пентагона, глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генералКеннет Маккензизаявил об окончании эвакуации из Афганистана. С выводом войск закончена двадцатилетняя миссия, резюмировал он.