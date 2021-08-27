Канберра, , 10:47 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 27 августа в ходе пресс-конференции осудил «злые, расчетливые и бесчеловечные» террористические акты в Кабуле, совершенные вечером и ночью предыдущего дня. Об этом 27 августа сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

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Моррисон также отправил письмо президенту США Джо Байдену, чтобы выразить «глубочайшие соболезнования» Австралии в связи с потерей американских солдат.

«Мы вместе с нашими американскими и афганскими друзьями оплакиваем их ужасную и неимоверную утрату», — отметил премьер-министр страны.

Моррисон добавил, что Австралия эвакуировала около 4 100 человек из Афганистана за последние девять дней. Сам Афганистан, по его словам, превратился в «одно из самых опасных мест на Земле».

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за серию взрывов взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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