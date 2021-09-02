Стокгольм, , 11:22 — REGNUM В этом году помощь Афганистану в целях развития, выделяемая по линии правительства Швеции, будет перераспределена. Об этом 1 сентября в интервью газете Dagens Nyheter заявил министр по вопросам развития министр международного сотрудничества в области развития Пер Олссон Фрид.

Флаг Швеции Pixabay.com

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Помощь в целях развития в размере 300 миллионов шведских крон (2,5 млрд рублей) будет направлена исключительно на чрезвычайные меры в Афганистане, который, по оценкам шведских властей, приближается к катастрофическому положению.

«Вместе со многими другими участниками мы были одним из доноров крупного фонда Всемирного банка, который, помимо прочего, поддерживал различные государственные учреждения. Условия для продолжения работы с этим фондом теперь практически исчезли, и мы не хотим поддерживать правительство, возглавляемое «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Фрид.

Таким образом, финансовая помощь от правительства Швеции более не достанется новому афганскому правительству. Вместо этого Стокгольм будет финансировать различные международные организации, которые продолжают работать в Афганистане.

*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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