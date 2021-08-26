* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:46 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Северный альянс (Объединенный фронт спасения Афганистана) договорились воздерживаться от военных действий, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

Афганистан (сс) (U.S. Army. Spc. Daniel Love

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

По данным источников, стороны объявят о достигнутых договоренностях на пресс-конференции в течение дня 26 августа.

Встречи между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Северного альянса проходили в течение последних двух дней в Чарикаре в провинции Парван.

Ожидается, что соглашение позволит предотвратить столкновения их сторонников в провинции Панджшер

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

Президент АфганистанаАшраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.