Москва, , 13:43 — REGNUM Пока неясно, как новое руководство Афганистана будет развивать отношения с соседними странами и насколько выполнит свои обещания. За этим нужно понаблюдать, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков 3 сентября газете «Известия».

Евгений Примаков Duma.gov.ru

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По его словам, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее раздало обещания, в недавней войне оно зарабатывало себе очки своего рода антиколониальной борьбой.

«Как только оккупация завершилась, надо будет понять, как будет развиваться движение дальше», — сказал Примаков.

Нет ясности в том, как себя будут чувствовать другие, в том числе террористические группировки, и какую позицию фактически займут радикалы по отношению к соседним государствам. Руководство России интересует безопасность южных границ и отсутствие наркотрафика. Но ситуация в Афганистане — не российская война, и «туда влезать» ни в коем случае не нужно.

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