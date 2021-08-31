Москва, , 12:57 — REGNUM Население Афганистана отличается большой неоднородностью в этническом отношении. Об этом 31 августа заявил спецпредставитель президента Торгово-промышленной палаты РФ по Афганистану Александр Шкирандо на телеканале «Россия 24».

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

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«Талибы — это довольно разношёрстная компания. Как минимум сейчас там присутствует как минимум три группировки», — заявил Шкирандо.

Он отметил, что Афганистан является многонациональной страной.

«Это в миниатюре Советский Союз, хотя титульная нация — пуштуны, которые, в свою очередь, поделены на многочисленные племена, а те, в свою очередь, на более мелкие группы», — указал он.

«Наиболее авторитетным племенем является дуррани. Именно выходец из этого племени был основателем афганского государства в 1747 году», — подчеркнул Шкирандо.