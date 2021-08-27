Ташкент, , 14:57 — REGNUM Продовольственную помощь окажет Узбекистан Афганистану, где произошла смена власти. Об этом узбекистанский президент Шавкат Мирзиёев заявил 27 августа, сообщает Kun.uz.

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По его словам, обстановка в Афганистане не угрожает Узбекистану, но из-за неё стоит задуматься. Афганцы — близкие соседи, ради помощи им временно открыт мост Термез — Хайратон.

«Потому что народу Афганистана сейчас нужна помощь, если они будут стараться во имя мира, мы поможем им», — сказал Мирзиёев.

Он добавил, что помощь и продовольствие от ряда государств идут через территорию Узбекистана. Так, только здесь проходит железная дорога в Мазари-Шариф. Ташкент также внесёт свой вклад.

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