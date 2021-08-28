Кабул, , 09:23 — REGNUM Все женщины, работающие в медицинских учреждениях Афганистана, должны вернуться на рабочие места. С таким призывом выступило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 27 августа сообщил на своей странице в Twitter представитель группировки Забихулла Муджахид.

Афганистан

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Он пообещал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут чинить никаких препятствий по указанному поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Al Hadath‎ передал информацию о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приглашает женщин участвовать в формировании нового правительства Афганистана.

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