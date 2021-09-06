* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:50 — REGNUM Во время столкновения с боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Афганистана Панджшер погиб официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти. Об этом 5 сентября сообщило агентство The Khaama Press.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

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«Согласно сообщениям из провинции Панджшер, Фахим Дашти, ключевой член партии «Исламское общество Афганистана» и представитель сил сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погиб», — говорится в сообщении.

При этом не уточняются какие-либо подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что радикальное движение полностью взяло под свой контроль северную афганскую провинцию Панджшер.