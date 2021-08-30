Приштина, , 12:58 — REGNUM В Косово 29 августа прибыла первая группа беженцев из Афганистана.

Лагерь беженцев Julien Harneis

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 111 человек будут размещены в лагере Bechtel Enkas неподалеку от военной базы США Bondsteel в муниципалитете Феризай.

Беженцев в аэропорту встретила президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Косово Альбин Курти и посол США в Приштине Филип Коснетт. Безопасность прибывших обеспечивала полиция Косово. На место пребывания афганцев доставили автомобили Сил безопасности Косово. Через 12−14 месяцев эти люди должны оказаться в США — после оформления визы.

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