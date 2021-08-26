26 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter взрывы рядом с аэропортом Кабула и его последствия.

Джейн Спай, , 21:22 — REGNUM 26 августа рядом с аэропортом Кабула, Афганистан, прогремел взрыв. Позже Пентагон подтвердил сообщения о взрыве. По последним подсчетам, количество жертв достигло 70. Вскоре в районе аэропорта прогремел второй взрыв. 25 августа американское посольство предупреждало граждан о том, что к аэропорту приближаться не стоит, США были уверены, что атака произойдет.

Взрыв Luc Viatour

По заявлениям министерства обороны Великобритании, пострадавших среди британских военных и представителей нет.

«Британские военные тесно работают с нашими партнерами для обеспечения безопасности и оказания медицинской помощи», — заявило министерство в своем официальном Twitter-аккаунте.

Часть пользователей выразила свои соболезнования и призвала к организации всемирной борьбы с исламским терроризмом.

Здание Кабульского аэропорта Masoud Akbari

«Мир должен соединить усилия и наконец положить конец «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — прокомментировал @ColB333.

«Миру нужно объединиться против исламского терроризма», — написал @Abhishe51889845.

Некоторые пользователи отметили, что они не слышали комментариев по поводу взрывов в Афганистане от премьер-министра Бориса Джонсона, и обвинили его в бездействии.

«Тем временем где, чёрт возьми, Джонсон, наш премьер-министр? Кто-нибудь слышал что-нибудь от него?» — поинтересовался @DiHill1.

Борис Джонсон Andrew Parsons No 10 Downing Street

Ряд комментаторов надеется, что эвакуация продолжится, несмотря на взрывы.

«Надеюсь, жертв немного, а те, кто хотят выбраться, найдут способ это сделать», — написал @Jungs_Shadow_.

Некоторые пользователи отметили, что ситуация действительно грустная, но было очевидно, что какие-то взрывы произойдут. В комментариях предсказывают ухудшение ситуации.

«Мне страшно, что будет ещё хуже в течение следующих нескольких дней, так как приближается дедлайн (для эвакуации — прим. Д.С.), люди всё больше впадают в состояние паники и страха за свою жизнь. Это душераздирающе, смотреть, как всё это происходит, и мне страшно за этих людей сейчас», — написала @SelinaD1980.

«Честно, я предчувствовал это, я представлял себе, что собьют один из самолетов, я рад, что этого не случилось. Даже не могу себя представить в этой ситуации», — прокомментировал @Graelwyn.

Среди пользователей есть те, кто винят разведывательные службы в том, что они не убрали вовремя всех людей от аэропорта. Некоторые из них также отметили, что со стороны британских служб никаких сообщений о готовящемся или возможном взрыве не было.

«Почему американских граждан предупредили, а британских — нет? Не было никакого предупреждения от британского правительства британским подданным об угрозе террориста-смертника. Америка сказала своим гражданам держаться подальше от аэропорта», — возмущен @Judyinrichmond.

«Разведывательные службы, MI6, ЦРУ, шпионы и всё такое, это их работа — мониторить такие вещи. Тут не надо быть гением, чтобы такое предсказать в существующих условиях», — считает @cockofthenorth9.

Транспортный самолёт ВВС Афганистана в Кабульском аэропорту Department of national defence and the canadian armed forces

Ряд пользователей отметил, что они не понимают смысла террористам организовывать нападения и бомбежки, если они и так захватили страну.

«Почему «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает воевать, когда они уже победили?» — спросил @Lawrenceville_M.

После сообщений о том, что возможной причиной взрыва стал террорист-смертник из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пользователи отметили, что они не ожидали, что может быть еще хуже.

«Когда вы думаете, что не может быть ничего хуже «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда приходит ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и начинает убивать мирных жителей», — написал @GooRee.

Напомним, после взрывов в Кабуле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение о чрезвычайном собрании кабинета министров, которое должной пройти сегодня, 26 августа.