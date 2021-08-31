Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Вывод Соединёнными Штатами своих войск из Афганистана является величайшим унижением в американской истории. Об этом 30 августа заявил бывший президент США Дональд Трамп, передает ИА «Красная Весна».

Трамп Кайсин Сергей © ИА Красная Весна

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«Это величайшее унижение в истории моей страны, по моему мнению. Это психологическое унижение и военное унижение», — сказал Трамп в интервью телеканалу One American News Network в ответ на вопрос о том, как он оценивает «паническое бегство» американских военных под руководством президента США Джо Байдена из Афганистана.

Также бывший американский лидер отметил, что, по его мнению, Вашингтон прекратил эвакуацию гражданских лиц из Кабула из-за того, «что США полностью потеряли контроль над ситуацией».

«Мы потеряли 13 морпехов и служащих ВМФ как минимум, потому что многие тяжело ранены», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают дипломатическое присутствие в Кабуле, но американские дипломаты будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи.