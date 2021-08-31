Канберра, , 11:16 — REGNUM Сегодня, 31 августа, в день, когда истекает срок окончательного выхода США из Афганистана, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил на пресс-конференции, в ходе которой была поднята тема эвакуации оставшихся беженцев из Афганистана. По словам Моррисона, Австралия не бросит оставшихся людей и продолжит их вывозить в течение «долгих лет». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По информации премьер-министра, в Афганистане остаются 3 000 беженцев, подлежащих вывозу. Однако правительство Австралии с осторожностью подходит к соглашению с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое позволит эвакуировать лиц с австралийскими визами.

«При таких обязательствах принимать их за чистую монету — с этим надо быть крайне осторожными … Я с настороженностью отношусь к тому, насколько существенными будут эти [соглашения] и как долго они будут действовать», — заявил Моррисон.