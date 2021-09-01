Душанбе, 1 сентября 2021, 09:56 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является разношерстной группировкой, включающей в себя членов международных террористических организаций, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.
Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой не запрещена в РФ) не пойдут на мирные переговоры, пока их не вынудит международное сообщество.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель террористов Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан после ухода американцев полностью перешёл под контроль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обретя таким образом настоящую «независимость».
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