* талибов — запрещённая в России организация

Душанбе, , 09:56 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является разношерстной группировкой, включающей в себя членов международных террористических организаций, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

«25 лет тому назад это была единая группировка, сейчас среди них члены международных террористических организаций, которые есть в списках как запрещенные международными организациями», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой не запрещена в РФ) не пойдут на мирные переговоры, пока их не вынудит международное сообщество.

«Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас — расстреливают из автоматов», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель террористов Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан после ухода американцев полностью перешёл под контроль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обретя таким образом настоящую «независимость».

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