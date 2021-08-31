Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Более 2,4 тыс. американских военнослужащих и гражданских лиц погибли за время войны в Афганистане, более 20 тыс. человек были ранены. Такова цена почти двадцатилетней военной кампании, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи 30 августа на брифинге в Пентагоне.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он напомнил, что миссия США в Афганистане началась вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. Число жертв недавно выросло на 13 человек — это военнослужащие, погибшие в аэропорту Кабула в результате теракта.

«Ценой была гибель 2 461 военнослужащего США и гражданского лица, также более 20 тыс. были ранены», — сказал Маккензи об общих потерях США.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал Маккензи объявил выводе американских сил из Афганистана. На последнем самолёте Кабул покинул временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

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