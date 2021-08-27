27 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 23:11 — REGNUM Взрывы в Кабуле могут спровоцировать террористические атаки на американо-мексиканской границе, предупредил конгрессмен-республиканец из Техаса Тони Гонзалес, который служил в ВМС США и участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В интервью Fox News политик сказал, что опасается, что смертоносный теракт в Кабуле 26 августа положил начало «тенденции, которую мы будем видеть дальше».

США (2) Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, теракт может развязать руки террористам на территории США. По этой причине политик призвал президента США Джо Байдена обеспечить безопасность на американо-мексиканской границе. «Больше всего я боюсь, что сегодняшние нападения — это только начало того, что мы будем продолжать наблюдать, пока администрация не сможет вывезти американцев и наших афганских союзников в безопасное место», — написал Гонзалес в Twitter после терактов. «Сегодня теракты в Кабуле — завтра теракты в США. Байден должен НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обеспечить безопасность нашей южной границы, пока не стало слишком поздно!», — добавил политик.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили потенциальную угрозу под соответствующей статьей Fox News.

«Наконец-то голос разума в этом безумии! Американский политик, который видит необходимость действовать ДО того, как произойдет атака», — пишет wyovoter.

«Я уверен, что кто бы ни стоял у руля нашей страны, он обязательно захотел бы остановить это. Кто-нибудь знает, кто у руля? Кто-нибудь?» — иронизирует wyleecoyote.

Пограничная стена США с Мексикой. Фреска под названием «Пасео Гудидад» (Парад человечества). На ней изображены трудности, с которыми сталкиваются мигранты по пути в США (сс) Jonathan McIntosh

«Грустно видеть, что мы живем без руководства, политического или военного… да, мы будем атакованы повсюду, здесь и за рубежом всеми нашими врагами… и у нас нет поддержки, ни одна страна не придет нам на помощь после того, что Джо сделал в Афганистане», — считает truth10853.

«Я не удивлюсь, если вы правы, но близлежащие города с большим населением, скорее всего, станут целями. Правительство грузит иммигрантов на самолеты и перевозит их через всю страну, не уведомляя их о месте назначения. Так что хаос не так уж трудно представить», — считает CalamityJoe666.

«Если это предсказуемо, то это можно предотвратить. Байден не закроет границу, потому что ему все равно», — отвечает USLaw.

«В тот момент, когда демократы нарушили наши иммиграционные законы и открыли границы, они впустили несметное количество исламских террористов со всего мира. И теперь они находятся в каждом уголке нашей страны и планируют такие террористические атаки на наш народ, которые мы не можем представить даже в самых страшных кошмарах», — уверен anamericancorrespondent.

«Теперь мы привозим их прямо из Кабула», — отвечает coptermech.

«Господин Гонсалес высказал хорошую мысль. Кто проверяет этих людей? Серьезно, я готов поспорить, что никто не следит за этими новыми иммигрантами. Надеюсь, они хорошие люди, и ни один из них не плохой. Мы ведь пускаем только хороших иммигрантов», — пишет dareng.

«Администрация Байдена уже допустила крупнейшее в мире распространение COVID-19 на южной границе США. Десять тысяч американцев почти наверняка погибли в результате этого, а число смертей от COVID при Байдене превысит число смертей при Трампе к декабрю 2021 года, и это при наличии вакцины. Байден не намерен закрывать границу США ни по какой причине, независимо от того, скольких жизней американцев это будет стоить», — заявляет 21stwitness.

«Американцы должны знать о внутренних изменениях, происходящих в нашем так называемом правительстве, и защитить себя от нашего собственного правительства. Когда я был ребенком в католической школе, было безумием так думать. А сегодня это реальность!!!» — рассказывает chas.

«Не волнуйтесь, мы в Техасе готовы. Мы не похожи на трусливый Конгресс. Мы защитим наши дома и близких!» — предупреждает CountrySpecific403.

«Мы не знаем, сколько талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, уже пересекли нашу границу по просьбе Байдена… он приглашал всех, кто хотел приехать, и мы не знаем, сколько картелей или террористов свободно въехали в нашу страну…» — отмечает thomaswinslow.

«Терроризм на границе США и Мексики? Брат, акулы чуют кровь в воде. Любая точка США — вот их следующая цель…» — отвечает USMCDoc35.

Ранее Техас запросил из морга пять дополнительных трейлеров для хранения трупов в преддверии новых смертей на фоне волны коронавируса, а также в ожидании тысяч афганских беженцев в центрах для мигрантов, которые уже и так переполнены из-за иммиграционного кризиса на южной границе США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа около аэропорта Кабула, Афганистан, произошло два взрыва, в результате которых погибли и пострадали, по разным данным, от 60 до 150 человек. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого в афганской столице прогремел третий взрыв. Напомним, аэропорт Кабула остаётся единственным районом Афганистана, подконтрольным военным США и их сателлитов. Взявшие власть в стране талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявили, что до 31 августа не будут препятствовать эвакуации иностранцев через кабульский аэропорт.