Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Военное руководство Соединенных Штатов находится в состоянии готовности к новым атакам в Кабуле со стороны «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил глава Центрального командования ВС США Генерал Фрэнк Маккензи.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы быть готовыми», — сказал он на брифинге.

По его словам, Пентагон делился с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), охраняющими аэропорт, разведывательной информацией о подготовке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к терактам и «некоторые атаки были сорваны радикалами».

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли более 100 человек.

Первый взрыв Кабуле прогремел накануне, 26 августа, у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron.

Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого афганской столице прогремел третий взрыв.