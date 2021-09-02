Москва, , 10:02 — REGNUM Заявление президента США Джо Байдена об окончании эпохи военного переустройства других стран шокировало либеральную Европу. Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политикеАлексей Пушков написал в своём телеграм-канале.

Джо Байден Gage Skidmore

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«Либеральная Европа всегда с таким восторгом поддерживала американские операции по смене режимов! И теперь она ощущает себя преданной», — отметил Пушков.

Более того, добавил он, Европу «предал» президент государства — оплота либеральных ценностей. Европейская либеральная элита молилась на США, она ненавидела бывшего американского президента Дональда Трампа и мечтала о Байдене, но получила его вместе с поражением США в Афганистане.

По словам сенатора, теперь Европе придётся свыкнуться с неприятным фактом — бодрой смены режимов с подачи США больше не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушков назвал провальным визит украинского президента Владимира Зеленского в США. Это событие затерялось на фоне ухода американцев из Афганистана.

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