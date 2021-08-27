Вашингтон, , 01:05 — REGNUM Около семи тысяч человек было эвакуировано за последние 12 часов из Афганистана, заявил президент США Джо Байден 26 августа в ходе выступления в Белом доме.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь американского лидера была посвящена терактам в аэропорту афганской столицы Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа исполняющий обязанности главы канадского штаба обороны генерал Уэйн Эйр заявил, что Канада завершает свою операцию по эвакуации из Афганистана.

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