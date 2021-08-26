Кабул, , 22:08 — REGNUM Два новых взрыва прогремели на окраинах Кабула, сообщает 26 августа телеканал Al Arabiya.

Выход. Армия США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее в Кабуле произошло три взрыва. таким образом, за одни сутки в столице Афганистана сработали пять взрывных устройств.

Подробности новых взрывов пока не известны. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в районе аэропорта Кабула произошли два взрыва, в результате которых случившегося, по разным данным, погибли не менее 60 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

Стоит отметить, что за несколько часов до первых взрывов министр обороны Британии заявил об усилении опасности терактов в Кабуле, а сразу же после случившегося британский премьер-министр Джонсон собрал чрезвычайный правительственный комитет.

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