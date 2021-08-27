Белград, , 15:52 — REGNUM Последние события в Афганистане могут повлиять на текущую обстановку на Балканах несмотря на то, что произошли они за тысячи километров от этого региона. Такое мнение высказал ИА REGNUM российский историк-балканист, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Беженцы Mohammad.P.Mohammad

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По словам эксперта, речь идет о триумфе движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и о разгромном провале политики США в этой стране.

«Унизительные для США аспекты их выхода из Афганистана, все эти поразительные картинки, как люди падают с самолета при попытке эвакуации, очень сильно подорвали престиж не только США как самой могущественной западной страны, но и Запада в целом. Подорван их престиж в том числе и на Балканах», — считает российский эксперт.

Все это видит и сербское общество, поэтому его лидерам будет сложно идти на серьезные уступки Западу, даже если они захотят этого. «Какой-то политический шантаж со стороны Запада очень сильно потерял в убедительности», — полагает Георгий Энгельгардт.

Напомним, что большинство стран Западных Балкан согласилось предоставить временное убежище беженцам из Афганистана.