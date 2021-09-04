Афины , , 12:52 — REGNUM Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу присоединилась к голосу женщин-лидеров разных стран мира, которые призвали к поощрению равных прав и возможностей для девочек и женщин в Афганистане. Об этом сообщает AMNA 3 сентября.

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Призыв президента адресован тем, кто находится у власти в Афганистане. Сакелларопулу просит избегать любого рода насилия в отношении девочек и женщин, а также поддерживать и поощрять их права.

Обращение было инициировано президентом Словакии Зузаной Чапутовой и премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир. Оно подписано президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Эстонии Каей Каллас, премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, президентом Молдавии Майей Санду, премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Финляндии Санной Марин.