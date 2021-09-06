Вашингтон, , 19:59 — REGNUM США приняли на своей территории почти 40 тысяч афганских беженцев, эвакуированных из Кабула. Об этом сообщили 6 сентября в Госдепартаменте США.

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«Уже почти 40 тысяч человек покинули расположенные за рубежом пункты проверки и прибыли в США», — говорится в распространённом заявлении.

В Госдепартаменте уточнили, что для принятия на территории США эвакуированные афганцы проходят проверку за рубежом у специалистов министерства внутренней безопасности, Пентагона, ФБР и Национального контртеррористического центра.

Напомним, на днях в пентагоне сообщали, что США намерены расширить программу по размещению на территории страны беженцев из Афганистана как минимум до 50 тысяч человек.