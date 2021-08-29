Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Всех сотрудников дипмиссии в США намерен отозвать американский лидер Джозеф Байден из Афганистана. Об этом 29 августа сообщает газета The Washington Post.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Несмотря на то, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, попросило США сохранять дипломатическое присутствие в стране, решение по данному вопросу окончательно ещё не принято. По данным издания, Байден планирует до 31 августа отозвать американского посла в Афганистане Росса Уилсона, а также остальных сотрудников диппредставительства США.

Как заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, администрация Белого дома активно обсуждает вопрос о сохранении дипломатической миссии США в Афганистане со своими союзниками и партнёрами. Аналитики утверждают, что отсутствие чёткого плана косвенно указывает на то, что дипломатическая миссия США в Афганистане может прекратить свою работу на недели, а возможно, и на месяцы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что операция ВС США по эвакуации людей из аэропорта в Кабуле перешла в финальную стадию.

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