Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Власти Соединенных Штатов уничтожили с помощью контролируемого взрыва последний опорный пункт ЦРУ за пределами аэропорта в Кабуле, сообщает The New York Times.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что речь идет об аванпосте Eagle Base, на территории которого силы безопасности Афганистана проходили контртеррористическую подготовку.

По данным газеты, были уничтожены служебные документы, жесткие диски и другое важное оборудование, чтобы не допустить их попадание в руки движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны вывозят своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев из Афганистана, так как власть в этой стране перешла к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Россию уже прибыли четыре самолёта Минобороны, забравшие из Кабула около 500 человек.

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