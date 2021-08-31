Москва, , 14:13 — REGNUM Опасения на тему возможности ввода войск Организации договора о коллективной безопасности на территорию Афганистана являются беспочвенными. Об этом в эфире телеканала «Мир 24» заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

Станислав Зась Gov.by

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«Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ — это исключительно оборонительная военно-политическая организация», — сказал Зась.

По его словам, ОДКБ может обороняться «только в пределах зоны ответственности» организации.