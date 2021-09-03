* талибы — запрещённая в России организация

Владивосток, , 13:40 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует практически всю территорию Афганистана, заявил 3 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас реалии таковы, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует практически всю территорию Афганистана, за исключением Панджшера и прилегающих на север небольших территорий», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, после вывода из Афганистана войск США и завершения международной миссии под эгидой НАТО, власть в стране захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Страны ЕС и НАТО эвакуировали из Афганистана своих граждан. За последние две недели Польша из Афганистана эвакуировала больше тысячи человек, в том числе, сотрудников бюро Международного валютного фонда в Кабуле.