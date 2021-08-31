Ташкент, , 09:16 — REGNUM Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон 30 августа обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

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«Президенты отдельно остановились на региональной проблематике в связи с эскалацией военно-политической напряженности в Афганистане. Достигнута договоренность об усилении координации и продолжении тесных межведомственных контактов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны отметили важность соблюдения сроков при реализации двухсторонних торговых и культурных проектов. Также Мирзиёев и Рахмон обсудили предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества, который должен состояться в сентябре в Душанбе.

Стоит отметить, что в июне Мирзиёев посетил Таджикистан с официальным визитом. Рахмон на встрече с узбекским коллегой подчеркнул, что дружба между странами — «это ключ к решению всех неразрешимых проблем и задач».

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