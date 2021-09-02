2 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 00:38 — REGNUM Президент США Джо Байден испытывает кризис уверенности в своей способности служить в качестве командующего из-за волны негативной критики, последовавшей за хаотичной эвакуацией американских войск из Афганистана, закончившейся смертями 13 военных и оставленными американцами и союзниками.

Байден

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Бывшие сотрудники Пентагона, военные лидеры и члены Конгресса из обеих партий напомнили, что Байден несколько недель назад заявил: «Если там остались американские граждане, мы останемся, пока не вывезем их всех».

Во вторник, 31 августа, Байден отверг критику во поводу решения о прекращении 20-летней войны Америки в Афганистане и заявил о завершении эпохи, в которой Соединенные Штаты используют военную мощь «для переделки других стран».

Он также оправдал вывод войск тем, что финансовые потери США были бы еще выше, если бы он позволил стране на годы погрязнуть в гражданской войне. В резких выражениях он заявил, что единственной альтернативой уходу, который он курировал, была новая эскалация войны.

Отметим, что после неудачного вывода войск из Афганистана рейтинг Байдена упал до 41%, а 45 членов Конгресса призвали отстранить президента от должности.

Американские пользователи Twitter обсудили окончание войны в Афганистане под соответствующими публикациями The New York Times и Fox News.

«Кризис уверенности. В первую очередь он должен решить проблему своего слабоумия», — пишет llilliiill.

«Провал в Афганистане должен ясно показать любому здравомыслящему существу полную некомпетентность администрации Байдена. Невозможно отрицать плохое планирование отступления из Афганистана. 13 американских солдат погибли в результате предполагаемой террористической атаки. И будущее для 200 или около того американцев, остающихся в стране, а также для тысяч афганцев, которые помогали нам в течение последних 20 лет, представляется мрачным. Этот провал пролил свет на другие колоссальные провалы этой администрации: — Иммиграция. Тысячи «мигрантов» въезжают в страну нелегально, некоторые привозят с собой наркотики; — Энергетическая политика. Мы перешли от энергетической независимости к импорту энергии по собственной воле. — Преступность. Политика Байдена приводит к неуважению и отчуждению полиции. Это делает нашу жизнь менее безопасной; — COVID-19. Их противоречивые и путаные заявления сбивают с толку миллионы людей, порождают скептицизм и вакцинальный паралич; — Наша система образования. Она отдает приоритет критической расовой теории, системе убеждений, которая определяет всех нас либо как угнетенных, либо как угнетателей. Как это может улучшить расовые отношения?» — размышляет SoldierWarIdeas130.

Похороны американского солдата, погибшего в Афганистана U.S. National Arhcives

«Неправильно. Байден столкнулся с кризисом ОТСУТСТВИЯ уверенности», — считает commetariat.

«Джо Байден не способен управлять», — продолжает allen758.

«Уверен, что у большинства нет доверия к этому парню. Эта администрация не сделала ни одной положительной для Америки вещи», — отмечает Libturdssuck073.

«Довольно ловкое построение повествования. Между прочим, большинство людей согласны, что мы должны были покинуть Афганистан, так все и было сделано… но вы это уже знаете», — пишет@dschob71 и получает ответ от @vanallenmark: «Быстро, эффективно и в большом количестве. Исторический успех».

«США разрушили не только Афганистан, но и жизни, надежды и будущее этих людей… Как драматично!..» — считает @eagleking1903 и получает ответ от @Whatsokind: «Там было не так много того, что можно разрушить, но да, США построили надежды, а затем разрушили их».

«Какой успех? Байден проиграл войну, устроил беспорядок при эвакуации, потеряли 13 человек и даже оставили многих своих людей. Бред заявлять, что это успех», — комментирует @smitadeshmukh.

«13 погибших, неудачные удары беспилотников, потенциальные атаки террористов, — это не успех, это определение провала», — подчеркивает Froghugger.

«Да, по крайней мере, теперь он знает, что нельзя изменить страну с помощью оружия. Почему никто не знал этого факта после войны во Вьетнаме?» — недоумевает @TTW68dXsq92OMAP.

Как сообщало ИА REGNUM, американцы решились на военный поход в Афганистан сразу после мегатерактов 11.09.2001 . Меньше чем за год американцы нанесли сокрушительный удар по террористам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обезопасив свою территорию и свои представительства за рубежом.

Однако позже американское присутствие в Афганистане привело к росту коррупции и распространению взяток.