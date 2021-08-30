Москва, , 09:55 — REGNUM Посольство России в Кабуле объявило о начале формирования новых списков на вывозные рейсы из Афганистана, говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

«Желающие вылететь в Российскую Федерацию специальными рейсами должны направить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, указав работающий контактный телефон», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что в ответном письме граждане получат анкету для заполнения и инструкцию о порядке оформления на вывозные рейсы. Дату и время вылета сообщат позднее.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода США военного контингента из Афганистана, представители радикального движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали активно захватывать столицы провинций страны.

В результате к середине августа боевики захватили власть в Афганистане. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. Тысячи граждан Афганистана, а также граждан других государств пытались улететь из страны на эвакуационных рейсах.