Тбилиси, , 08:19 — REGNUM Тбилиси согласился принимать беженцев из Афганистана, а также оставлять для временного проживания в Грузии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Поток беженцев Fototelegraf.ru

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Сообщается, что правительство получило запрос от Международного валютного фонда, Всемирного банка и некоммерческой организации «Национальный фонд за демократию» (NED) (организация, деятельность которой признана нежелательной в РФ). Грузия примет жителей Афганистана, которые сотрудничали с этими организациями.

«При их въезде и размещении в Грузии будут учтены меры профилактики распространения коронавируса, а расходы на их размещение в Грузии, возместят соответствующие международные институты», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Грузия предоставила аэропорт в Тбилиси для военно-транспортных самолётов НАТО, которые вывозят людей из Афганистана.

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