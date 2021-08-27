Берлин, , 00:53 — REGNUM Военная операция Германии по эвакуации из Афганистана завершена, 26 августа сообщил на своей странице в Twitter немецкое министерство обороны.

Немецкие военные в Афганистане ISAF Headquarters Public Affairs Office

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В заявлении отмечается, что последний самолет вооруженных сил ФРГ покинул республику. В ведомстве также подчеркнули, что защита немецких военнослужащих является «приоритетом».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Дания объявила о завершении своей операции по эвакуации из Афганистана.

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