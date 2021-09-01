Ашхабад, 1 сентября 2021, 11:11 — REGNUM Представители ряда госорганов Туркмении встретились с уполномоченными представителями районов Андхой, Ханчарбаг, Гурган, входящими в состав провинции Фарьяб Афганистана и начальником таможенного пункта Акина, сообщает МИД Туркменистана.
«Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества, связанные с должным осуществлением пограничного, таможенного и фитосанитарного надзора в приграничных районах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи стороны договорились усилить работу контрольно-пропускного пункта «Ымамназар — Акина» с учетом санитарно-эпидемиологических норм.
Кроме того, в качестве гуманитарной помощи, туркменская сторона передала Афганистану медицинское оборудование.
«Афганская сторона с удовлетворением восприняла дружественный жест», — подчеркивает МИД.