Брюссель, , 16:22 — REGNUM Персонал дипломатического представительства Евросоюза в Афганистане вывезен в полном составе, заявил 26 августа представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Эвакуация monicore

«Что касается персонала миссии ЕС, он полностью вывезен из Кабула», — цитирует его слова агентство ТАСС.

По словам Стано, сейчас в Афганистане дипмиссию ЕС представляет небольшая группа сотрудников, обеспечивающая эвакуацию.

«Вывезли около 400 человек местного персонала, включая членов их семей», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже неоднократно заявили, что не будут препятствовать эвакуации из Афганистана иностранцев только до 31 августа.

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