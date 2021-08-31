* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 00:35 — REGNUM Афганистан после ухода американцев полностью перешёл под контроль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обретя таким образом настоящую «независимость». Об этом 30 августа написал представитель террористов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter.

Кабул

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«Последний американский солдат покинул аэропорт Кабула в 21:00 по афганскому времени (22:30 мск), и наша страна обрела полную независимость», — говорится в сообщении.

В следующем сообщении Муджахид поздравил афганцев с обретением «свободы и независимости от американской оккупации».

Ранее представитель террористов сообщил, что Вооружённые силы США покинули аэропорт Кабула. Информацию подтвердили также источники в Вашингтоне.

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