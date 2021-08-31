Ташкент, , 11:13 — REGNUM Граница между Узбекистаном и Афганистаном остаётся закрытой. Об этом говорится в обнародованном заявлении министерства иностранных дел Узбекистана.

Граница Dpsu.gov.ua

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Сообщается, что МИД отреагировал на сообщения в СМИ и соцсетях, будто Ташкент готов принимать афганских беженцев. В ведомстве эту информацию опровергли.

«В настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП «Термез» не осуществляется. В ближайшей перспективе открытие КПП «Термез» не планируется», — сообщили в МИД.

В министерстве отметили, что из Афганистана вывозили граждан Узбекистана, но это делалось только воздушным путём.

Стоит отметить, что в Узбекистан из Афганистана бежали от нового режима исламистов около 650 военнослужащих. По данным Генпрокуратуры Узбекистана, они прибыли в страну на 22 военных самолетах и 24 военных вертолетах ВВС Афганистана, нарушив границу. Военнослужащих разметили рядом с самым южным узбекским городом Термез.

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