Тегеран, , 13:37 — REGNUM Власти Ирана решительно осуждают нападение радикалов на северную афганскую провинцию Панджшер. Об этом официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил 6 сентября на пресс-конференции.

Тегеран. Иран Hansueli Krapf

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Он отметил, что из Панджшера приходят по-настоящему тревожные вести. В Тегеране сожалеют о гибели лидеров афганского сопротивления и о том, что жители провинции находились без электричества, воды и продовольствия.

«Вчерашнее нападение на Панджшер решительно осуждается», — подчеркнул Хатибзаде.

Он добавил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно выполнить свои обязательства. Что касается Ирана, но он прилагает все возможные усилия, чтобы афганский народ перестал страдать.

Как сообщало ИА REGNUM, из афганских регионов только Панджшер продолжал сопротивляться талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в середине августа пришли к власти в Афганистане. Однако 6 сентября в радикальном движении заявили о взятии этой провинции под контроль.

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