Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Власти Соединенных Штатов были осведомлены о высоком уровне террористической угрозы в аэропорту Кабула за сутки до взрывов, сообщает Politico со ссылкой на данные секретных телефонных переговоров между командирами американских вооруженных сил.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, по данным издания, за сутки до терактов глава Пентагона Ллойд Остин проинструктировал военных о подготовке к «событию с массой жертв».

Таким образом, министр обороны США заранее знал о готовящихся атаках и информировал военных о необходимости предпринять ряд защитных мер, пишет Politico.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы прогремели 26 августа рядом с аэропортом Кабула, из которого проводится эвакуация американских военных и гражданских специалистов, участвовавших в миссии НАТО в Афганистане, а также афганцев, которые служили проамериканскому марионеточному правительству и сотрудничали с США. Погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты отомстят за эти взрывы, и дал американской армии всю полноту действий для операций против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Афганистана.